بعد 40 يوما.. الأمن يكشف لغز العثور على جثة مجهولة بالمقطم

بعد مرور 40 يوما من العثور على جثة مجهولة في المقطم، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف اللغز وتبين أن الجثة لسائق يدعى إيهاب محمد محمد السيد، 36 عاما، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول.

أضافت التحريات أنه أثناء استقلال السائق سيارة ميكروباص متجها لزيارة أحد أصدقائه بمنطقة المقطم، قام 4 أشخاص يستقلون الميكروباص بسرقته بالاكراه واستولوا على كل متعلقاته الشخصية، وقاموا بإلقائه من السيارة أثناء سيرها بسرعة عالية من أعلى هضبة المقطم، فأصيب بإصابات بالغة تسببت في وفاته.

وأثناء سير أحد الأشخاص رأى السائق غارقا في دمائه ومازال على قيد الحياة، وقام بإبلاغ الإسعاف وجرى نقله إلى مستشفى البنك الأهلي، يعاني من غيبوبة، وبعد 3 أيام داخل الرعاية المركزة توفي، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وجرى استدعاء أسرته وبعمل تحليل البصمة الوراثية جرى التأكد من أنه نجلهم، وتسلموا جثمانه من مشرحة زينهم، وجرى دفنه في مقابر العائلة بالسلام.

مشرحة زينهم تستقبل 300 جثة مجهولة من القاهرة والجيزة

يذكر أن مشرحة زينهم، استقبلت العام الماضي، أكثر من 300 جثة مجهولة من محافظتي القاهرة والجيزة، وتنوعت حالات الوفاة ما بين وفاة طبيعية وجنائية، وتقوم وزارة الداخلية، بتصوير تلك الجثث وتوزيع صورهم على جميع أقسام الشرطة بالجمهورية، للتعرف عليهم من قبل المترددين على الأقسام بحثا عن ذويهم، وبعد مرور 3 أشهر على تواجد تلك الجثث في مشرحة زينهم، تقوم النيابة العامة بإصدار تصاريح بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة.