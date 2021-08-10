تدشين حملات نظافة مكبرة ولجان لصيانة أعمدة الإنارة بالمحلة (صور)

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، تعليمات للأجهزة التنفيذية بالمحلة بضرورة الدفع بمعدات لرفع القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بالميادين، وعدد من المناطق السكنية والمقابر .

ونظم المسؤولون بمجلس مدينة المحلة، حملة لرفع المخلفات ونواتج قص الأشجار وأعمال النظافة، داخل شوارع المقابر الجديدة وتمهيدها وتسويتها، كما جرى نقل عدد من أعمدة الإنارة داخل المقابر، وإجراء صيانة للعديد من أعمدة وكشافات الإنارة لتحسين إنارة شوارع المقابر.

وكشف اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مدينة المحلة، عن أن حملات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بخصوص الإجراءات الاحترازية مستمرة، بالتزامن مع أعمال التعقيم والتطهير، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي فيروس كورونا.

وتابع المهندس مجدي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس مدينة المحل، بأن حملات المرور على المحلات التجارية والمقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفى إطار متابعة أعمال التطهير، جرى تطهير عدد كبير من المساجد وموقف سيارات السرفيس ومقرات للوحدات المحلية والشوارع ومقرات للمصالح الحكومية.

يذكر أن الحملات أسفرت خلال شهر يوليو الماضي عن تحرير 804 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وإشغال الطريق، فضلا عن محاضر بيئة ونظافة.