إصابة 16 شخصا في تصادم «ميكروباص وملاكي» بشمال سيناء

أُصيب 16 شخصا في حادث تصادم سيارة ملاكي و«ميكروباص»، بالطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد، اليوم، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين للمستشفيات وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

تلقت مديرية أمن شمال سيناء، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي أسفر عن إصابة 16 شخصا، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين لمستشفى العريش المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة تزامنا مع رفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات على الطريق.

وتشهد مناطق غرب العريش، تحويل فى مسارات الطرق بسبب عملية أعمال التطوير الجارية بجميع المحاور المارة بالمدينة، وسبق وأن أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تعليماته لإدارة المرور، بضرورة التواجد ووضع إرشادات مرورية على الطرق تجنبا للحوادث بعد تغيير مسار بعض المحاور سواء غرب أو شرق مدينة العريش.