بدء حصاد التمر بالوادي الجديد ومتابعة «كارت الفلاح» بالإسكندرية.. جهود «الزراعة» بالمحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف، حول الجهود والأنشطة التي قامت بها مديريات الزراعة، خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري.

القليوبية

وفي محافظة القليوبية، تم عقد اجتماع بمديرية الزراعة لمناقشة ملفات بعض المواطنين راغبي الحصول على تراخيص إحلال وتجديد أو إقامة مشروعات على الأراضي الزراعية، بحضور وكلاء وزارات الري والإسكان والطرق والصحة والطب البيطري والأملاك وجهاز تحسين الأراضي بالقليوبية.

المنوفية

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري بالمحافظة، مؤتمرا مشتركا؛ للتوعية بأهمية التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، كما تواصل المديرية وإداراتها المختلفة، حملات المرور على الزراعات الحقلية والحقول الإرشادية، ومتابعتها.

حملات بكفر الشيخ.. واجتماعات موسعة بالدقهلية

بينما تواصل مديرية الزراعة بكفر الشيخ حملات المرور والمتابعة؛ للوقوف على حالة المحاصيل المنزرعة، ومتابعة حالة الأسمدة بالجمعيات الزراعية، كذلك تم عقد اجتماع موسع بمديرية الزراعة بالدقهلية؛ لمناقشة الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والانتهاء من الحصر ورفعه على المنظومة، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها: الزراعة التعاقدية واستغلال الأصول الاستغلال وتحقيق أقصى استفادة منها، كما تواصل مديرية الزراعة بالبحيرة، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة بكافة مركزي: طيبة، المحمودية.

حملات تصدي للتعديات بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، تواصل مديرية الزراعة، حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وازالتها في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مناطق: أول المنتزه، برج العرب، المعمورة، كما تم عقد اجتماع؛ لمتابعة الأداء الخاص بمنظومة كارت الفلاح بالإسكندرية، وحث الحائزين على التوجه للبنك الزراعي المصري لاستلام الكروت الخاصة بهم.

حملات مرورية على الحقول الإرشادية ببورسعيد

وفي بورسعيد تم تنفيذ حملة للمرور على الحقول الإرشادية لمحصولي الأرز والقطن، ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن للموسم الزراعي، بمناطق الاستصلاح و شباب الخريجين، وسهل الطينة، للوقوف على حالة المحصول، ونشر التوصيات العلمية الحديثة، كما تم بالتنسيق بين المديرية، والمجلس القومي للسكان وديوان محافظة بورسعيد ومديرية الشباب والرياضة، تنفيذ ندوة حول تصحيح المفاهيم البيئية وظاهرة التغير المناخي واثره على الزراعات المختلفة.

متابعة شكاوى المواطنين في دمياط

وأعلنت مديرية الزراعة بدمياط، استمرار متابعة شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث بلغ معدل الإنجاز 100%، كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بنواحي مركز كفر سعد، التي من المقرر إنشاء مجمع خدمات زراعية بها في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، كذلك المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي المحافظة.

افتتاح موسم توريد محصول دوار الشمس بالفيوم

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، افتتاح موسم توريد وتسويق محصول دوار الشمس الزيتي، كما أعلنت استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في 5 مراكز على مستوى المحافظة هي: طامية، الفيوم، سنهور القبلية، اطسا، سنورس، كما تستمر مديرية الزراعة بالمحافظة في عقد سلسلة الندوات التوعوية بحضور ممثلي مديرية الري والبنك الزراعي، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، كما تم توقيع عقود شراء القطن بين جمعيه تسويق المحاصيل الزراعية بالفيوم والجمعية المشتركة.

حملات ببني سويف والمنيا

كما تواصل مديرية الزراعة ببني سويف حملاتها لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد بمركزي: الواسطى، اهناسيا، كما تواصل مديرية الزراعة بالمنيا حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالات في المهد قبل تفاقمها، حفاظا علي الرقعة الزراعية، في مركزي: سمالوط، مغاغة.

بدء موسم حصاد التمر بالوادي الجديد

كما أعلنت مديرية الزراعة بأسيوط، تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمكافحة بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة الزراعية لمركز أبنوب لفحص شكوى أحد المزارعين، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لعلاج مشكلة المزارع، بينما أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن بدء موسم حصاد التمور بالمحافظة، وهو المحصول الذي تشتهر به المحافظة، ويعد هو المحصول الاستراتيجي بها.