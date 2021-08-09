الزراعة: بدء تحديث قاعدة بيانات الحيوانات وترقيم 1.3 مليون رأس ماشية

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات البيطرية إنه يجري حاليًا تحديث قاعدة بيانات الحيوانات المرقمة على البرنامج القومي للترقيم والتسجيل وتطويره، ليشمل البيانات الإنتاجية والتحسين الوراثي والاختبارات التي يجري إجراءها على الحيوانات مثل اختبارات السل والبروسيلا، لافتا إلى أن ما جرى ترقيمه من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بلغ حتى عام 2015 نحو 628007 رؤوس فقط، في حين ما جرى ترقيمه خلال عامي 2020 و2021 نحو مليون 302 رأس ماشية.

الزراعة: وضع خريطة للثروة الحيوانية تفيد في مجال الخدمات البيطرية

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وضع خريطة للثروة الحيوانية تفيد في مجال الخدمات البيطرية من خلال اعداد الدراسات والخرائط الوبائية للأمراض الحيوانية المعدية وطرق السيطرة عليها بناءً على التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانية وأنواعها ودلالاتها والتنبؤ بانتشار الأمراض الوبائية وتحديد حجم المشكلات والخسائر، وتحديد الاحتياجات الثانوية من اللقاحات البيطرية اللازمة لمكافحة الامراض المختلفة، وقصيبات السائل المنوي المجمد والنيتروجين السائل اللازم للتلقيح الاصطناعي لإناث الماشية وأدوية التجريع والمبيدات الحشرية البيطرية وغيرها من المستلزمات البيطرية وتوزيعها على المحافظات، طبقا لخريطة الثروة الحيوانية وتقدير الكميات المنتجة من اللحوم والألبان وتحديد الكميات الواجب استيرادها لسد العجز وتلبية احتياجات السوق المحلية مما يضمن الأمن الغذائي بالإضافة إلى توافر تلك البيانات عن الثروة الحيوانية لمتخذ القرار ليمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.

الزراعة: تحديث قاعدة البيانات 3 مرات في العام

وأضاف أنه جرى حصر الثروة الحيوانية (الماشية – الدواب) في عام 2020 في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري ومديريات الزراعة بالمحافظات ويتم تحديثها كل عامين من خلال متابعة الحيوانات وتحصينها 3 مرات في العام على الأقل وهو ما يحقق الفائدة لكبار وصغار المربين.