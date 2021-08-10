الأطفال كانوا يعتبرونه «دكان السعادة».. وفاة الشيخ أحمد خضير أقدم بقال في الشيخ زويد

توفيَ الحاج أحمد خضر النصايرة، أقدم تاجر في مدينة الشيخ زويد، بعد صراع مرير مع المرض استمر قرابة عامين.

وفاة الشيخ أحمد خضير، أحزنت بالأخص أطفال مدينة الشيخ زويد، حيث كان دكانه الصغير الكائن بسوق الطويلة، بمثابة الفرحة ومصدر السعادة لأطفال المدينة، لسنوات طويلة.

فبرغم صغر حجم دكان الشيخ أحمد، إلا أنه كان يمثل الفرحة لأطفال الشيخ زويد، فكانت أفضل جائزة يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم الناجحين، الذهاب لشراء مصدر سعادتهم من هناك.

وفاة خضر سبب صدمة وحزن كبير لدى العائلات والقبائل

أحدثت وفاة الحاج أحمد خضر النصايرة، صدمة كبيرة لعائلات وقبائل الشيخ زويد، رغم تجاوزه التسعون عاما، وذلك لدماثة خلقه وصدقه في عمليات البيع والشراء، واعتباره رمزًا لكبار المدينة.

وقال مصباح أبو رياش، أحد الموظفين بشركة الكهرباء: «منذ ولادتي وأنا أرى جدو أحمد في محله الصغير بسوق أبو طويلة بنطاق الشيخ زويد، وكان الحاج أحمد خضر هو البائع الوحيد الذي يبيع البضائع مصدر السعادة للأطفال، مثل الحلويات والقضاما والشكولاتة التي تأتي من قطاع غزة وقت الاحتلال، وأصبح يستقدم بضاعته من العريش والمحافظات الأخرى بعد تحرير سيناء عام 1982».

الوصول لدكان جدو خضر هو جائزة الأمهات لأبناءهم

وأضاف أبورياش: «أن جائزة الأمهات والآباء لنا عندما كنا أطفالًا حال تفوقنا في الدراسة، الذهاب إلى دكان الحاج أحمد النصايرة، لنختار بأنفسنا ما لذ وطاب من الحلوى».

وتابع: «الحاج أحمد كان يبيع في دكانه الصغير جميع مستلزمات المنزل البدوي، من البقالة والأدوات المنزلية، والأجهزة البسيطة القديمة مثل وابور الجاز واللمبة والشعلة والشموع، حيث لم تكن الكهرباء في معظم منازل المدينة».

نشطاء التواصل الاجتماعي ينعون الحاج خضر

ونعى النشطاء على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الحاج أحمد خضر النصايرة، الذي حضر جنازته المهيبة الأقارب والغرباء.

وتوفيَ الحاج أحمد، بعد صراع مع المرض، اشتد عليه بعد فقدانه ابنه الوحيد "محمد الزين" مدرس لغة إنجليزية، الذي وافته المنية منذ شهور قليلة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفارق الحياة تاركًا 4 ذكور وفتاتين، جميعهم في مراحل التعليم، إضافة إلى والدته ووالده.