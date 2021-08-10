التعليم تحدد أوائل الثانوية العامة 2021 بعد ساعات والإعلان قبل النتيجة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة سوف تحدد أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 خلال ساعات، مشيرا إلى أنّ أعمال تصحيح أوارق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، قاربت على الانتهاء، والمؤشرات الأولية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، تبشر بالخير ولا داعٍ للقلق.

التعليم: إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 قبل النتيجة بـ4 ساعات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ أوائل الثانوية العامة 2021 سيتم إعلانهم قبل نتيجة الثانوية العامة بشكل رسمي بنحو 4 ساعات، لافتا إلى حرمان نحو 28 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، بسبب تداول أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونجحت الوزارة في تسيير امتحانات الثانوية العامة بشكل منتظم ومنضبط، رغم صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا.

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021 كل شعبة على حدة

وأوضح المصدر، أنّ أوائل الثانوية العامة 2021، سيتم إعلانهم بكل شعبة على حدة «علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي»، لافتا إلى أنّه لا يوجد أي تلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2021، وأنّ من يتحدث أو يردد ذلك «كاذب»، كما أنّ أعمال التصحيح تتم بصورة منضبطة ولا يوجد أي تجاوزات تحدث أثناء التصحيح.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تعمل حاليا على وضع الرتوش النهائية لتحديد أوائل الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة قاربت على الانتهاء، وكل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها ولن يظلم أي طالب.

وتقدم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حصريًا ومجانا لجموع الطلاب، بشكل سريع، بصورة موثقة ومؤكدة، عبر موقعها الإلكتروني، سعيًا منها لتأكيد ريادتها وصدارتها لخدمة القارئ الذي تعمل له ومن أجله، خاصة وأن لدينا هذا العام نحو 665 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة هذا العام، يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 في 2 أغسطس الحالي، بقلق وترقب، وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من هنا.