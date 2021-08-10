رسوم وتفاصيل رحلات الشباب والرياضة إلى شرم الشيخ

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ العديد من الرحلات الصيفية لشباب مصر في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن برنامج رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 18 حتى 22 أغسطس الحالي، بمشاركة 40 شابا وشابة من محافظة السويس.

ويمكن الالتحاق بالبرنامج الصيفي بعد الاطلاع على شروط الاشتراك، وهو ما تعرض «الوطن» تفاصيله في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى مدينة شرم الشيخ

تصل مدة إقامة الفوج في شرم الشيخ إلى 5 أيام بـ4 ليالي.

رسوم رحلة الشباب والرياضة لشرم الشيخ

يصل رسم الاشتراك في رحلة الشباب والرياضة إلى 800 جنيه من كل مشارك.

تفاصيل وقواعد اعرف بلدك إلى شرم الشيخ

- التجمع من أمام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس.

- المرحلة السنية: من 18 - 40 عاما.

- يمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة الغذاء.

- الحجز للرحلة لمن يرغب المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة (بوابة مصر للشباب والرياضة) لمحافظة السويس فقط.

- يسجل الشاب بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني (بوابة مصر للشباب والرياضة) من خلال هذا الرابط.

- يتجه المتقدم إلى مديرية الشباب والرياضة طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي، ويسدد قيمة الاشتراك في إدارة الشباب بالمديرية، علما بأنّ الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل.

- يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ.

- حال ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة يتم ترحيل المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- الإقامة والإعاشة بفندق تيوليب إن شرم الشيخ.

- الانتقالات ذهابا وعودة (أتوبيسات مكيفة حديثة).

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.