غلق 7 منشآت غذائية في حملة صحية بمدينة شرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أمس الاثنين، حملة صحية بمدينة شرم الشيخ للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بشرم الشيخ.

ومرت الحملة على 32 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 52 محضرًا متنوعًا ، بينهم 15 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية، و37 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، وإعدام 228 كيلو جراما أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، و47 لترا من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويوجد تغير في الخواص الطبيعية بها.

كما حررت اللجنة محضر ضبط كمية من الأغذية الفاسدة، والتي تزن 83.5 كيلو جرام، لأغذية فاسدة، وإصدار 7 مذكرات غلق لمنشآت غذائية، لوجود خطر دهم بها، بينهم أربعة فنادق.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، على استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بكل مدن المحافظة

وتضمَّنت اللجنة الصحية كلا من أشرف خميس ومحمود سعيد مراقبى الأغذية بالمديرية، بالاشتراك مع مكتب مراقبة أغذية شرم الشيخ.