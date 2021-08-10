فنادق شرم الشيخ والغردقة تحتفل بوصول 1335 سائحا

بدأ السياح الروس التدفق إلى المدن السياحية المصرية، حيث استقبلت مطارات الغردقة الدولي وشرم الشيخ 1335 سائحا على متن 3 رحلات طيران في أولى الرحلات السياحية القادمة من روسيا، بعد عقب انقطاع دام أكثر من خمس سنوات، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، عقب استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية، وذلك في ضوء جهود وزارة الطيران المدني والحكومة المصرية، لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

جاء استقبال السياح الروس في جو احتفالي يسوده الفرحة، وبمجرد هبوط الطائرة إلى مهبط المطار تم رشها بالمياه عند هبوط الرحلات الجديدة كبروتكول رسمي متبع، كما تمّ استقبال الركاب بالورود، وتوزيع هدايا تذكارية وإعداد عروض احتفالية وسط فرحة السائحين الروس بعودتهم مرة أخرى إلى المدن السياحية المصرية.

حرص محافظا البحر الأحمر، وجنوب سيناء ومساعد وزير السياحة والقنصل العام الروسي بالغردقة فيكتور فوربوف،على استقبال السائحين بالمطار لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أشاد السائحون بالإجراءات الوقائية ووصفوها بالعالمية، كما أبدوا سعادتهم بحفاوة الاستقبال والعروض الفنية التي تمت إقامتها عقب وصولهم المطار والهدايا التذكارية التي تم تقديمها لهم.

وكشف رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية كبرى بالغردقة، أن القطاع السياحي سيشهد انتعاشة بتدفق السياح الروس، خاصة أنه ستصل نحو 9 رحلات طيران أسبوعياً من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي، بواقع 4 رحلات عبر شركة مصر للطيران، و5 رحلات عبر خطوط الطيران الروسية.

وقال حسني شوقي، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الفنادق أعدت احتفالات خاصة لدى وصول السائحين الروس للفنادق وتم استقبالهم بالجلابية المصري وإعداد حفل فلكورور شعبي وتم إعداد تورتة تحمل علم مصر وعلم روسيا، وحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.