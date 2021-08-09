«عفيفي»: إعادة 850 ألفًا من المحذوفين لبطاقات التموين

قال فوزي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للبطاقات والسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أعادت 850 ألف تظلم من المواطنين المحذوفين من بطاقات التموين، إلى البطاقات مرة أخرى.

مليون تظلم

وأكد «عفيفي»، في تصريحات صحفية، أن إجمالي التظلمات التي تلقتها الوزارة ومديريات ومكاتب التموين على مستوى المحافظات، بلغت مليون تظلم لمواطنين يتضررون من قرار حذفهم من بطاقات الدعم التمويني.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للبطاقات والسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدد التظلمات التي تم الاستجابة لها وردها مرة أخرى لبطاقات التموين والبالغة 850 ألف تظلم، وذلك من خلال المستندات التي قدموها، وأكدت عدم انطباق شروط الحذف عليهم.

وأوضح أن المواطنين المحذوفين من بطاقات الدعم التمويني، تم حذف استحقاقهم للسلع التموينية فقط وليس الخبز المدعم، قائلا: «المحذوفون تم حذفهم كسلع فقط وليس خبز».

وأضاف أن هناك 150 ألف تظلم تأكدت الوزارة أنها بالفعل لغير المستحقين للدعم التمويني، وبالتالي لم يتم ردهم للاستحقاق مرة أخرى.

أسباب تؤدي إلى الحذف من البطاقات التموينية

ـ أن يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلووات.

ـ أن تمتلك الأسرة أكثر من 3 سيارات.

ـ امتلاك الأسرة سيارة موديل أحدث من 2014.

ـ أن تكون الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

ـ أن تكون لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

ـ أن تكون فاتورة استهلاك التليفون المحمول للأسرة أكثر من 800 جنيه.

ـ أن تكون الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

ـ أن تدفع الأسرة ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

ـ أن تمتلك الأسرة راتب حكومي 15 ألف جنيه.