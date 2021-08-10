التعليم العالي: 95 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم، أنّ عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 95 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني، للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم في الوزارة، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، موضحا أنّ الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ اختبارات القدرات في الجامعات تسير بشكل مُنتظم، وبمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل: «الإعلام» و«الفنون التطبيقية» في جامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)، و«الفنون الجميلة» بقسمي (الفنون والعمارة)، «التربية الموسيقية» و«التربية الفنية» بالزمالك جامعة حلوان، و«التربية الفنية» بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

وتابع عبدالغفار، فيما يخص الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز الطالب اختبارات القدرات، أنّ هذه الكليات تضم: شعبتي «التربية الفنية، والتربية الموسيقية» بكليتي التربية جامعتي قناة السويس والسويس، وكليات «التربية الرياضية»، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنس سويف، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق».