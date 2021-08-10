سبب إيقاف عمر كمال عن الغناء.. تلفظ بكلمات خارجة

يتساءل عدد كبير من الجمهور والمهتمين بأخبار الوسط الفني، عن سبب إيقاف عمر كمال عن الغناء، لاسيما بعد تصاعد الأزمة خلال الأيام القليلة المُقبلة، ووصولها إلى الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية.

وجاء سبب إيقاف عمر كمال عن الغناء لمدة أسبوع، بعد تداول مقطع فيديو له خلال إحيائه حفلًا غنائيًا، وهو يتلفظ بكلمات خارجة على خشبة المسرح والوقوف بين جمهوره، إذ رأت نقابة الموسيقيين، أنّ هذا لا يليق بصورة الفن المصري تمامًا.

وفي ضوء سبب إيقاف عمر كمال عن الغناء، كانت الشؤون القانونية بالنقابة، قد استدعت الفنان الشاب للمثول للتحقيق وسماع أقواله بشأن هذا الفيديو، الذي تبين أنه يعود لتاريخ قديم قبل عام ونصف العام تقريبًا، حتى صدر ضده قرار بالوقف لمدة أسبوع عن الغناء.

وبعد إيقاف عمر كمال عن الغناء، تعهد الأخير بعدم تكرار هذه الواقعة والالتزام في حفلاته وعدم التلفظ بأي كلمات خارجة، وإعلاء صورة وقيمة الفنان المصري.

ابن شعبان عبد الرحيم يهاجم عمر كمال

وكان الفنان الشاب عدوية شعبان عبد الرحيم، قد شن هجومًا حادًا على عمر كمال بسبب هذا اللفظ الخارج، من خلال بوست عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، حيث نشر فيديو الأغنية: وقال «السمع أخلاق لأن الفن فيه كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل ده الأخلاق».

وأضاف: «إحنا بقينا في زمن ولا فيه فن ولا فيه حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلموا نفسهم ومش عارفين يتعدلوا ويبقوا بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلة أدب، اللهم لا شماتة في الناس.. بس ده بجد عيب جدا وما يصحش معلش يا صديقي مش هدعمك في الغلط».