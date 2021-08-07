عمر كمال: «متمناش أموت مطرب.. وربنا يسامحني على غنائي مع الراقصات»

عدد من التصريحات النارية التي أطلقها مؤدي المهرجانات الشعبية عمر كمال أثناء لقائه مع المذيع العراقي نزار الفارس، ومنها عن رقصه بجوار الراقصات مثل جوهرة وصافيناز، وقال إنه سيقول لربنا أثناء لقائه به يوم القيامة «سامحني يا رب».

عمر كمال والموت

أما عن استعداد عمر كمال أن يموت على مهنته فقال إنه لا يتمنى الموت مطربا، مضيفا أن السبب الذي يجعله يغني الآن هو وجود الكثير من الالتزامات وراءه، وأنه يوجد عدد كبير من الأشخاص يعملون معه ويسدد لهم أموالهم.

وأضاف عمر كمال أنه لا يحب كلمة «حرمان» لأنه لم يكن محروما من قبل وأنه راضٍ بحاله منذ ولادته وأنه دائما يساعد في المنزل، أما عن سؤال المذيع نزار الفارس لعمر عن رفض والدته للرقص وراء راقصات وأنها ترى أن ذلك حرام وتصرف الأموال التي تأتي من وراءه فأخذ يفكر كثيرا وبعدها تواصل مع والدته عبر الهاتف.

والدة عمر كمال

وقالت والدة عمر كمال في مكالمة هاتفية: «لسه مصرة أنه ميرقصش وراء راقصات، وهو كبير وهو اللي يختار، وأنا عليا النصيحة وهو ابني حبيبي وأنا راضية عليه».

وعن مستوى الترند الأغنية المصرية أم العراقية؟، فقال عمر إن الأغنية المصرية بلا شك الترند، مضيفا أنه في سنة واحدة حقق 600 مليون بـ«بنت الجيران»، على عكس الأغنية العراقية «تعال» في 3 سنوات حققت 500 مليون.

وقال إن عمرو دياب إن لم تحقق أغانيه أي أرقام فهو عمرو دياب، أما عن «نمبر وان» فقال إنه لا يحب أن يطلق على نفسه نمبر وان، وأنه لا يحب أن يطلق على نمبر وان في التمثيل ويوجد على الساحة عادل إمام.