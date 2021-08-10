مطار القاهرة يستعد لاستقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق

استعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، التي فازت بميدالية برونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث وصل إلى مطار القاهرة قبل قليل، أتوبيس مكشوف لنقلها إلى المركز الأوليمبي في المعادي، لحضور فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بها.

وكان مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال اللاعبة ووضع الترتيبات كافة، بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي، التي انتشر رجالها لتيسير وتسهيل الجماهير التي تأتي لتهنئة البطلة المصرية.

شركة ميناء القاهرة الجوي تستعد لاستقبال أبطال مصر

من جانبها، استعدت شركة ميناء القاهرة الدولي، لاستقبال الأبطال، بتشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولها، وتقديم الورود والهدايا التذكارية، وإنهاء إجراءات وصولها، كما خصصت وزارة الطيران، أتوبيس مكشوف يقل أفراد البعثة كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين على الميداليات.

البعثة المصرية تحصد 6 ميداليات أولمبية متنوعة

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و4 برونزيات، حصدها فريال أشرف في الكاراتيه (ذهبية)، وأحمد الجندي في الخماسي (فضة)، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وهداية ملاك، وسيف عيسي لاعبي التايكوندو.

طوكيو 2020

وسطر منتخب مصر الأول لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو باروندو جارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارته برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبي، بالخسارة من إسبانيا.