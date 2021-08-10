قرض السيارة من البنك الأهلي في خطوات

يحلم الكثيرون بشراء سيارة لتسهيل مهماتهم اليومية؛ تجنبًا لازدحام المرور، ولكن في الوقت نفسه لا يتمكنون من ذلك لأنهم لا يمتلكون أموالًا كافية؛ لذا وفرت شركات التمويل المالي، والبنوك مثل البنك الأهلي المصري ، ميزة قرض السيارة؛ تسهيلًا على المواطنين.

وكشف البنك الأهلي المصري، في بيان، عن تفاصيل الحصول على قرض السيارة، على النحو التالي:

مميزات قرض السيارة

بدون ضامن.

تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال/المهن الحرة.

تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

سعر عائد تنافسي.

برامج خاصة لموظفي الشركات.

حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.

بدون مصاريف استعلام ائتماني.

بدون مصاريف فتح حساب.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض السيارة

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

فاتورة مرافق.

شروط القرض

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

ألا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

العمولات والرسوم

يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا «وفقًا والسياسة المعتمدة».

عمولة السداد المبكر للقرض «الكلي والجزئي» 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

يتم منح قروض سيارات بضمان اوعية ادخارية «وفقًا والسياسة المعتمدة»

طرق سداد القرض

برنامج موظفي القطاع العام يتم تحويل الراتب.

موظفو القطاع الخاص بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 50%من سعر السيارة وتمويل 50%.

برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.