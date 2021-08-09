اليوم الأول لـ«هياج بحر إسكندرية».. غريقان حتى الآن و«إنذار خطر شديد»

خلف اليوم الأول لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية غريقين على الأقل حتى ظهر اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنه فريق «غواصين الخير»، الذي تم إبلاغه عن حالات الغرق، للمشاركة في عملية البحث عنهما، الأمر الذي اعتبر قائد الفريق أنه «ينذر بخطر شديد»، مع احتمالية تكرار «كارثة عيد الأضحى»، التي خلفت 18 غريقاً، بسبب «النوة»، التي تسببت في ارتفاع كبير لأمواج البحر في الإسكندرية.

تفاصيل غريقين بسبب ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية

وبحسب الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، فقد شهدت شواطئ العجمي، غرب الإسكندرية، غرق شخصين في اليوم الأول لارتفاع أمواج البحر، الذي بدأ أمس الأحد، حيث شهد شاطئ «الزراعيين» الخاص أولى حالات الغرق، بينما وقعت الحالة الأخرى في شاطئ «سيلفر بيتش»، بعد الكيلو 21 غرب الإسكندرية.

وأضاف «المالحي» قائلاً لـ«الوطن» أنه قد ورد إليهم بلاغ بوقوع حالة غرق لشاب يُدعى «خالد محمد علي»، 16 سنة، فى شاطئ «الزراعيين»، المجاور لشاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، وأوضح أنه كان من المقرر بدء عمليات البحث عن جثة الشاب القاهري، الذي جاء إلى الإسكندرية من أجل التنزه، إلا أنه لقى مصرعه غرقاً، لافتاً إلى أنه تم انتشال الغريق، وظهوره على سطح المياه بعد فجر اليوم الاثنين.

وأشار إلى أن الغريق الثاني شاب يُدعى «عبد الله محمد حجاج»، لقي مصرعه غرقاً في شاطئ «سيلفر بيتش»، بعد الكيلو 21، منذ أمس الأحد، بينما تم توجيه مجموعة من غواصين الخير من أجل البحث عنه قبل مساء اليوم، أملاً في انتشال جثمانه سريعاً.

تحذيرات على شواطئ الإسكندرية بعدم النزول إلى المياه

جاء مصرع الشابين غرقاً في اليوم الأول لارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، ليعكس خطورة الموقف على حياة المصطافين، الأمر الذي تبعه تحذيرات على شواطئ الإسكندرية، لحث المصطافين على عدم نزول البحر، عن طريق الإذاعات الداخلية بالشواطئ، مع تكثيف مرور المراقبين والمفتشين على الرواد لتوعيتهم بخطورة نزول المياه، فى ظل ارتفاع الأمواج وشدة الرياح.

إخلاء للشواطئ خلال رفع الرايات الحمراء لحين استقرار البحر

وأوضحت إدارة المصايف بالإسكندرية أنه تم إخلاء الشواطئ، اعتباراً من أمس الأحد، لحين استقرار حالة البحر، واستجاب المواطنون بالفعل لهذه التحذيرات، وجلسوا يستمتعون بهواء البحر أسفل الشماسي، بينما لجأ الأطفال إلى اللعب على الرمال.

وقام بعض مسئولي الشواطئ باستغلال تلك الفترة، وبدأوا في تنفيذ أعمال النظافة على الشواطئ، بمساعدة الأطفال، الذين تم تحفيزهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة الشاطئ.

خطورة النزول في شواطئ العجمي مع ارتفاع الأمواج

علاوة على ذلك، كررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة على البحر، مثل شواطئ العجمي، مع التشديد على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب، والتي تشكل خطراً داهماً بسبب انعدام الرؤية، فيما طالبت المصطافين بالاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام، حفاظاً على حياتهم، وإخلاء مياه البحر متى طلب منهم ذلك.