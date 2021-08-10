إزاي تحسب قيمة التصالح على مخالفة بناء «سور»؟.. حسب «المتر الطولي»

مع استمرار أعمال فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء في مختلف المحافظات لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ورد إلى اللجنة المختصة بتلقي استفسارات المواطنين تساؤل: هل يتمّ احتساب قيمة مقابل التصالح لمخالفة الأسوار على أساس المتر الطولي للسور أم المتر المربع لقطعة الأرض المحاط بها السور؟

وأشارت اللجنة المختصة، إلى أنَّه يتمّ احتساب قيمة مقابل التصالح لمخالفة الـسوار على أساس المتر الطولي للسور،على أن يحتسب المتر الطولي بنسبة 15% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الوضع.

مخالفة تجاوز الارتفاع المقرر بالرخصة

وفيما يتعلق بحساب قيمة التصالح في حالة مخالفة تجاوز الارتفاع المقرر بالترخيص لبعض الأدوار دون زيادة عددها، أوضحت اللجنة المختصة، أنَّ مخالفة زيادة ارتفاع المبنى الصادر له ترخيص دون زيادة عدد الأدوار المرخصة تعتبر مخالفة معمارية وإنشائية وتحسب نسبتها 15% من سعر المتر مقابل التصالح في مساحة اجمالى الادوار المخالفة بشرط عدم تجاوز الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

حساب قيمة التصالح للأعمال المرحلية

وحول حساب قيمة مقابل التصالح للأعمال المرحلية المخالفة المقامة على كامل مسطح الدور، أشارت اللجنة المختصة، إلى أنَّه بالنسبة للأعمال المرحلية من أساسات وأعمدة وأسقف وحوائط وغيرها المقدم عنها طلبات التصالح يتمّ احتساب رسم الفحص ومقابل التصالح على أساس مسطح الدور المخالف.

أما حول من يتولى البت في طلب التصالح، أوضحت اللجنة المختصة، أنَّ اللجنة الفنية المشكلة من الجهة الإدارية المختصة تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لأحكام المادة الرابعة من قانون التصالح، كما يجوز تكوين أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية طبقًا لأحكام المادة الثانية من القانون وذلك بهدف سرعة البت وإنهاء طلبات التصالح.