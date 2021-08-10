«اشتري بنص التمن».. تعرف على أبرز الأسواق الشعبية في مصر ومحتوياتها

تُعد الأسواق الشعبية ملاذًا آمنًا لكثير من محبي الشراء والتسوق نظرًا لتعدد منتجاتها، خاصة أنَّ أسعارها تكون منخفضة بشكل ملحوظ عن مثيلاتها في المحال، إذ تتعدد هذه الأسواق لتشمل جميع مستلزمات العرائس وخامات تشطيبات الشقق وغيرها الكثير.

وترصد «الوطن» أبرز الأسواق الشعبية في مصر وما تعرضه من منتجات أمام الجمهور على النحو التالي:

منطقة «التربيعة»

لبيع جميع أنواع الأقمشة بشارع الأزهر.

منطقة وكالة البلح

توجد في منطقة بولاق أبو العلا، بجوار مبنى التلفزيون المصري، وهي متخصصة في بيع الأقمشة والملابس المستعملة.

حي الغورية

يقع بمنطقة الجمالية، ويحتوي على محلات الستائر والسجاد ومستلزمات العرائس والأقمشة والملابس.

حارة اليهود

تقع الحارة في العتبة، ويقبل عليها المواطنون لشراء ملابسهم ومستلزمات العرائس والهدايا المختلفة.

شارع الموسكي

ويبدأ شارع الموسكي من شارع الجيش بالعتبة إلى سوق خان الخليلي المجاور للحسين والذي يحتوي على محلات الملابس الجاهزة والحقائب النسائية والمفارش والستائر ولوازم المطبخ وفساتين الزفاف والملابس الرجالي ومفارش العرائس والصاغة ومحلات الفضة.

شارع عبد العزيز

يقع شارع عبدالعزيز في العتبة، وهو متخصص في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأجهزة المحمول.

محلات ممر الكونتينتال

ويوجد الممر في شارع 26 يوليو في وسط البلد، وهو متخصص في بيع مستلزمات العرائس والأقمشة السواريه والملابس الرجالي.

باب الخلق والشعرية

وهو متخصص في بيع أقمشة الخيامية، فضلًا عن الشنط والأحذية وأدوات النظافة.

منطقة الحسين

وفي الحسين تتنوع المعروضات أمام الجمهور، إذ يمكنك أن تجد جميع أنواع التوابل بمحلات العطارة المنتشرة هناك، كما تجد منتجات الأشغال اليدوية والاكسسوارات.

حمام التلات

يقع في منطقة باب الشعرية وهو مشهور بمحلات الأواني والأطباق وغيرها من الاحتياجات المنزلية ومستلزمات تجهيز العرائس.

منطقة درب البرابرة

يقع درب البرابرة في العتبة وتشتهر هذه المنطقة ببيع جميع أنواع النجف واللمبات ومستلزمات السبوع وخامات الحلويات.

التوفيقية - شارع دمشق - الحرفيين

ولمالكي السيارات، يمكنك أنَّ تجد في هذه المناطق جميع أنواع إكسسوارات وقطع غيار السيارات.

سوق فكيهة

ويقع سوق فكيهة في منطقة ترسا في الهرم، وهناك يمكنك أنَّ تجد جميع أنواع السيراميك بدءً من الفرز الأول للقطعة، فضلًا عن جميع الأدوات الصحية للحمامات والمطابخ.

الرويعي

ويقع سوق الرويعي أمام جراج العتبة مباشرة، ويضم أكبر المحال المتخصصة في جميع مستلزمات البناء والتشييد والعِدد والآلات الكهربائية، إلى جانب مايزيد على 100 محل لبيع الدهانات، بأرخص الأسعار التي تتناسب مع إمكانياتك.