حدث ليلًا: حرائق في تونس والجزائر.. ورسالة من دنيا سمير غانم لوالدتها

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، التي يأتى من أبرزها، إعلان وزارة الصحة عن اصابات ووفيات كورونا الجديدة، ورسالة مؤثرة وجهتها الفنانة دنيا سمير غانم إلى وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، بالإضافة لوقوع حرائق في تونس والجزائر ووقوع مشادة بين مدير أعمال رامي صبري وبعض مراسلي الصحف والقنوات الفضائية.

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، عن خروج 71 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233298 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 83 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 وفيات

مشادة بين مدير أعمال رامي صبري والمراسلين

أحيا الفنان رامي صبري، حفله الغنائي الأول، بعد إنهائه الحداد على وفاة شقيقه كريم صبري، ولكن الحفل شهد أزمة كبيرة، بسبب مشادات نشبت بين مدير أعماله وبين مراسلي عدد من القنوات والصحفيين، الذين حرصوا على تغطية الحفل الأول له بعد وفاة شقيقه.

وبدأت الأزمة، بمحاولة القنوات الفضائية التسجيل مع رامي صبري، في أول ظهور له، حسب الاتفاق الذي كان بينهم وبين منظمي الحفل، ولكن مدير أعمال رامي صبري، تعامل بشكل عنيف للغاية مع أحد المصورين، ووجه له الشتائم، وضرب الكاميرا التليفزيونية الخاصة به، ولم يتدخل رامي إطلاقا في هذا الموقف، أو يمنع مدير أعماله من التصرف الذي قام به.

وتسبب الأمر في حدوث شد وجذب بين مدير أعمال رامي صبري، وبين مصوري ومراسلي القنوات، الذين تواجدوا في الحفل، وسادت بينهم حالة من الغضب.

مشادة بين مدير أعمال رامي صبري والمراسلين في حفله الأول بعد وفاة شقيقه

حرائق في غابات تونس والجزائر

اندلع حريق كبير، مساء أمس الاثنين، في غابة الناظور في بنزرت شمال تونس، وقال المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي، في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» التونسية، إن الحريق اندلع حوالي الساعة العاشرة ليلا «11 مساء بتوقيت القاهرة» مباشرة بعد العاصفة القوية التي هبت على الجهة في غابة غير بعيدة عن المناطق السكنية.

حريق كبير في الناظور التونسية.. والجزائر تواصل جهودها لإطفاء 19 حريقا

ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في الصين

أعلنت السلطات الصحية، مساء أمش، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الاثنين، في البر الرئيسي الصيني، بينها 50 حالة تم تسجيلها في مقاطعة جيانجسو و37 حالة في خنان و15 حالة في مقاطعة هوبي و6 حالات في مقاطعة هونان.

وأضافت اللجنة الصينية في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 35 حالة وافدة جديدة، بما فيها 11 حالة في مقاطعة يوننان و9 حالات في شنجهاي و8 حالات في قوانجدونج، و3 حالات في كل من فوجيان وسيتشوان، وحالة واحدة في شنشي.

الصين تسجل 108 إصابات جديدة محلية العدوى بـ «كورونا»

أول تعليق لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها

في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، كتبت الفنانة دنيا سمير غانم منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتحدثت عن والدتها ودورها في حياتها، وعن آخر كلمة قالتها قبل وفاتها.

رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها: علمتيني الرضا.. وأنا مش زعلانة