حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 11-8-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما يؤدي نشاط الرياح لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط «الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم» لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط، أوضح الخبراء أنّ حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 33 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 25

بلطيم 34 26

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 26

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 26

رفح 33 25

رأس سدر 39 26

نخل 35 20

نويبع 38 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 38 27

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 26

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 28

أبو رماد 39 29

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28.