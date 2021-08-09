الأرصاد: الموجة الحارة انكسرت ودرجات الحرارة تعود لمعدلها منتصف أغسطس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الحرارة التي شعر بها المواطنون خلال الأيام الأخيرة، انكسرت بالفعل بداية من اليوم وأمس، بعد أن وصلت درجات الحرارة أول أغسطس الجاري لأكثر من 40 درجة مئوية، إلى جانب ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، كاشفا أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي بداية من منتصف أغسطس الجاري.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الإثنين، أنه بالفعل تجاوزنا المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 أو 5 درجات، متمنيا أن تعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي بعد انقضاء الموجة الحارة القادمة.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم حاليا سببها الاحتباس الحراري، الذي نتج عن الاستخدام المفرط لمصادر الطاقة غير النظيفة، منبها أن الاستمرار على هذا المنوال سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والحرائق، بالإضافة إلى مزيد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم أجمع.

وأوضح أن التغيرات المناخية لا تحدث بعد عام أو اثنين، بل تأتي نتيجة سنوات طويلة من الممارسات، موضحا أن حتى نحدث تغيرا مناخيا حقيقيا، يحتاج العالم إلى أكثر من 30 سنة من استخدام الطاقة النظيفة كبديل لكل استخدامات الطاقة غير النظيفة.

ولفت إلى أنه ليس بالضرورة أن يأتي الشتاء المقبل أكثر برودة بعدما عايشنا صيفا ساخنا للغاية خلال العام الجاري، مؤكدا أن الفصول ليست مرتبطة ببعضها على الإطلاق.