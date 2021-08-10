موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021.. مطلع الأسبوع المقبل 

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021، موضحاً أنه سيتم إعلان الأسماء مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات قاربت على الانتهاء ليتم بعدها رصد ومراجعة جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات ثم تسجيلها إلكترونياً وإعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 سيتم بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم بعدها تهنأتهم من قبل الوزير هاتفياً، مؤكداً أن إعلان الأوائل يسبق إعلان النتيجة لجميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية بوقت قليل، حيث سيتم إعلان الأوائل في كل مادة.

تعرف على موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2021

وتابع: أن إعلان أوائل الثانوية العامة 2021 سيتم عقب الانتهاء من جميع أعمال رصد الدرجات ومراجعتها واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أمس، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في منتصف أغسطس الجاري وبحد أقصى يوم 18 من الشهر، وأن وزارة التربية والتعليم ليست لها أي علاقة بما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسبة النجاح أو مؤشرات درجات الطلاب، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لها.

«شوقي»: درجات امتحانات الثانوية العامة 2021 مطمئنة

وأضاف «شوقي» في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب حتى الآن مطمئنة وتكشف استيعاب الطلاب لنظام الامتحانات الجديد، لافتاً إلى أن أسئلة الامتحانات اعتمدت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وتابع: أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سارت بصورة منتظمة، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام البابل شيت، وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وأن أسئلة امتحانات الشعبتين متساوية في درجة صعوبتها وسهولتها.