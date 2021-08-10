حالة من الانتظار والترقب بين طلاب وأولياء الأمور، حول موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، ومؤشرات ونسب النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة والموعد النهائي لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، وتحديد أسماء الأوائل واعلانها رسمياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة على وشك الانتهاء من تصحيح جميع المواد لامتحانات الثانوية العامة للشعبتين (العلمية والإدبية)، ورصد الدرجات، لبدء تجميع النتائج وتحديد أوائل الثانوية العامة، فأنه لأول مرة ستكون في صورة أوائل لكل شعبة، وأوائل لكل مادة، مع إظهار مستوى الطالب في كل مادة مقارنة بزملائه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نتيجة الثانوية العامة، ستعلن بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة، بحيث يعرف الطالب مستواه بين زملائه في كل مادة، بغض النظر عن المجموع الذي حصل عليه، ولكن سيجري إعلانها بالدرجات كما يحدث كل عام وليس بالألوان مثلما يشاع.

تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس.. خلال ساعات

وتابع المصدر قائلاً: سيتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس النهائي خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، وأنه سيتم تفعيل الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم بعد اعتماده من وزير التعليم وإعلانها عليه، استعداداً لاعلانها في اليوم التالي في المدارس.

خصصت «الوطن» رابطا لجميع طلاب الثانوية العامة للشعبتين (العلمية والإدبية) لمساعدتهم في الحصول نتائجهم بسهولة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم ظهورها مباشرة قبل الجميع عن طريق تسجيل الاسم ورقم الجلوس من خلال خمس خطوات، بداية من الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 والتسجيل فيه، وإدخال رقم الجلوس الخاص بك والاسم رباعياً، والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، والشعبة والمحافظة الموجود به، ثم الضغط على زر إظهار النتيجة.