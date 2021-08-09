وسط حالة من الترقب، يبحث أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 شعبة علمي وأدبي، واعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوائل الثانوية العامة، ومؤشرات النتيجة ونسب النجاح في المواد للشعبتين العلمية والإدبية، خاصة أنَّ نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، نظراً لاختلاف نظام الاسئلة والتي تعتمد علي نظام الفهم والتعلم، ونظام التصحيح ، فأنه لأول مرة يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الكترونياً عن طريق الماسح الضوئي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 شعبة علمي وأدبي.. من 15-18 أغسطس

وأكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنَّ أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة مستمرة ليل نهار، لحين الانتهاء من تصحيح جميع المواد للشعبتين (العلمية والإدبية)، مؤكّداً أنَّ مؤشرات نتيجة الثانوية العامة، مطمئنة وقريبة من العام السابق، وأن كل ما ينشر حول المؤشرات علي بعض الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي اساس من الصحة، مشيراً إلى أنَّه لا يوجد أي عنصر بشري في التصحيح أو عملية رصد الدرجات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة خلال الفترة من 15-18 أغسطس الجاري، بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، مؤكّداً أنَّ التصحيح لا يشوبة شائبة، قائلاً: «أطمئن أولياء الأمور النتائج مطمئنة وسنهنئ الطلاب المجتهدين قريباً».

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 شعبة علمي وأدبي.. بعد الانتهاء من المشاورات مع التعليم العالي

وقال الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي بعد الانتهاء من التصحيح ورصد وتجميع النتيجة، والمشاورات الخاصة مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

وبالنسبة لمؤشرات نتيجة الثانوية العامة، قال وزير التعليم، إنَّ الاختلاف في المؤشرات ليس في نسب النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة، ولكن ستكون في شرائح توزيع الدرجات، ونسبة من حصلوا على أكثر من 90٪؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80٪؜ إلى 90٪؜ وهكذا.