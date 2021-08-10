 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم.. منتصف أغسطس

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، موضحا أنه سيتم إعلان النتيجة فى الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس الجاري، لافتا إلى أن جميع أعمال التصحيح تتم إلكترونياً في مراكز مؤمنة ومراقبة جيداً، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة عدم الالتفات لما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتيجة، وضرورة إتباع البيانات الرسمية فقط.

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم

وأضاف شوقي في تصريحات على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، منعاً لأي اجتهادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الشعبتين العلمية والأدبية مطمئنة للغاية.

وتابع: أن نتيجة الثانوية العامة 2021 لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة فقط في شرائح توزيع الدرجات على أسئلة المواد، مشيراً إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وبنمط الأسئلة التي تعكس فهم الطالب لمخرجات التعلم بعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم منتصف أغسطس

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن أنه سيتم إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي للنتيجة، مؤكداً أنه سيتم إعلان أوائل في كل مادة لتحقيق معيار التنافسية بين الطالب ودفعته، مشيراً إلى أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد التي تم تصحيحها مطمئنة وتعكس فهم الطلاب لطبيعة الأسئلة الجديدة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم، مؤكدة أن الامتحانات تم تصححيها إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لافتة إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، وتنوعت مستوياتها لقياس جميع مستويات التفكير لدى الطلاب.