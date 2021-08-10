نتيجة الثانوية العامة 2021.. شوقي للطلاب: لا تنزعجوا من الدرجات

طمأن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا: «لا تنزعجوا بما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المجاميع والدرجات فكلها تكهنات لا أساس لها من الصحة.. وأن المجاميع العام الحالى جيدة جدا.. واطمنوا كل طالب هياخد حقه من الدرجات التى يستحقها.. ولن يظلم أي طالب»، مؤكدا أن أعمال التصحيح مستمرة وقاربت على الانتهاء، حيث يتم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة لأول مرة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 جيدة جدا

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجاري، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة سيتم نشرها بجميع المدارس الثانوي العام بمختلف محافظات الجمهورية عقب اعتمادها، منوها بأن جائحة فيروس كورونا ليس لها أي تأثير على عملية تصحيح أوراق الإجابات.

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 مطلع الأسبوع المقبل

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يشوبها شائبة ولا يوجد بها أي تلاعب، ومن يردد هذا الكلام أو يدعي «كاذب ومحتال»، منوها بأن نتيجة الثانوية العامة لن يتساوى بها الطلاب المجتهدون مع الغشاشين، وكل طالب غشاش سينال عقابه، مؤكدا أن تم حرمان 28 طالبا من دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين متتاليين بسبب قيامهم بتداول أجزاء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

«التعليم»: نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يشوبها شائبة ولا يوجد بها أي تلاعب.. ومن يدعي ذالك «كاذب»

وتقدم «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حصريًا ومجانا لجموع الطلاب، بشكل سريع، بصورة موثقة ومؤكدة، عبر موقعها الإلكتروني، سعيًا منها لتأكيد ريادتها وصدارتها لخدمة القارئ الذي تعمل له ومن أجله، خاصة وأن لدينا هذا العام ما يقرب من 665 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة هذا العام، يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 في 2 أغسطس الجاري، بقلق وترقب، وللاطلاع على نتيجة الثانوية العامة من هنا.

نتيجة الثانوية العامة 2021: ستكون متاحة لجموع الطلاب

وخصصت «الوطن» رابطًا لنتيجة الثانوية العامة 2021، سعيًا منها للوصول للنتيجة بسرعة ويسر دون أي تكاليف، تأكيدًا لمصداقيتها التي عهدتموها في مؤسستنا الصحفية، ومن الأرجح إعلان نتيجة الثانوية العامة في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع «الوطن»

1. الدخول على صفحة نتيجة الثانوية العامة في جريدة الوطن.

2. استخدام النموذج الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2021.

3. قيام الطالب بإدخال رقم جلوسه الصحيح.

4. انتظر ظهور النتيجة وباقي التفاصيل المتعلقة بالمواد الأخرى.

5. اضغط إعادة تحميل للصفحة.