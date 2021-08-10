متى تظهر نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021؟
كتب:
كريم روماني
09:46 ص | الثلاثاء 10 أغسطس 2021
فرحة طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات
انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا؛ لذا يتساءل الطلاب وأولياء الأمور حاليًا حول متى تظهر نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021؟، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتيجة في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس الجاري، عقب الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.
تعرف على موعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 في الشعب العلمية والأدبية، قبل إعلان نتيجة جميع الطلاب بوقت قليل.
إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 عقب اعتماد وزير التعليم
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة أوائل الثانوية العامة 2021 يتم إعلانها عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، موضحًا أنه يجرى حاليًا رصد جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات في مراكز مؤمنة.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، أكد أنه لا صحة لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مؤشرات النجاح والدرجات التي حصل عليها الطلاب، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
«شوقي»: جميع درجات طلاب الثانوية العامة 2021 مطمئنة
وأوضح «شوقي»، أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2021 حتى الآن مطمئنة، مؤكدًا أن التصحيح لا تشوبه شائبة، لافتًا إلى أن الامتحانات عقدت ورقيًا بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم في الجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مؤكدًا أن الامتحانات تم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية.
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