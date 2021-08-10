ويندوز 11 يضيف تحديثات جديدة.. تعرف عليها

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن تحديث ويندوز Windows 11 أضاف عددًا من ميزات التصميم الجديد، ومن المتوقع وصول المزيد من التحسينات في الأيام المقبلة عبر متجر Microsoft.

ونشرت شركة مايكروسوفت Microsoft، قائمة بميزات Windows 11 المهملة، التي تعطينا لمحة عما يمكن إزالته في وقت لاحق من هذا العام، وربما تكون الميزة الأكثر وضوحًا التي لم تعد قيد التطوير هي Windows Timeline الذي يمكن الوصول إليه حاليًا من خلال Task View ويتيح لك العودة في الوقت المناسب للعثور على الملفات السابقة.

شريط مهام Windows

وذكرت الشركة: تمت إزالة رمز تطبيق الأشخاص من شريط المهام، وقد لا تظهر بعض الرموز في علبة النظام «systray»، وقد أصبحت محاذاة شريط المهام الآن أسفل الشاشة ولا يمكن تغييرها تمت إعادة كتابة شريط المهام وسيكون لتطبيقات الجهات الخارجية وصول محدود إلى واجهات برمجة التطبيقات، ولم يعد بإمكان التطبيقات تخصيص بعض مناطق شريط المهام.

كما قامت Microsoft أيضًا بإزالة بعض الميزات الأخرى، ومنها قائمة النقر بزر الماوس الأيمن على شريط المهام.

وكذلك ميزة دعم السحب والإفلات وحجم شريط المهام، حيث أسقط Windows 11 أيضًا دعمه للسحب والإفلات.

وأكد مسؤولو Microsoft أن نظام التشغيل الحديث الجديد لا يسمح للمستخدمين بسحب الملفات وإفلاتها على شريط المهام لفتحها في تطبيق آخر، وبالمثل، لم يعد بإمكاننا سحب التطبيقات أو الاختصارات وإفلاتها على شريط المهام.

إذا حاولت سحب ملف إلى تطبيق على شريط المهام، فلن يفتح في التطبيق المميز.

وأضافوا «إذا كنت تريد تغيير حجم شريط المهام، فأنت بحاجة إلى الاعتماد على ثلاثة أحجام: صغيرة ومتوسطة وكبيرة، في إصدارات المعاينة يمكن للمستخدمين فقط تغيير حجم شريط المهام عن طريق تعديل التسجيل».

وسيخفي Windows 11 تسميات أزرار شريط المهام وسيتم دائمًا دمج نوافذ التطبيقات للحصول على واجهة نظيفة.

وفي Windows 11، تم استبدال Action Center بميزتين منفصلتين - مركز الإشعارات والإعدادات السريعة.

وتابعت الشركة: في الوقت الحالي، لا تدعم الإعدادات السريعة الإيماءات، لذلك إذا كنت من مستخدمي الكمبيوتر اللوحي وكان التطبيق مفتوحًا في وضع ملء الشاشة، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى شريط المهام بالتمرير الأيسر والنقر على شريط المهام لفتح Quick إعدادات، وبالنسبة لمستخدمي الأجهزة اللوحية، قد يؤدي عدم وجود إيماءات أساسية إلى تعطيل سير العمل؛لأن المستخدمين لا يمكنهم الانزلاق من أسفل الشاشة للوصول إلى الإعدادات السريعة مثل السطوع أو البلوتوث أو وضع الطائرة.

ولن يسمح Windows 11 للمستخدمين بعد الآن بمزامنة خلفية سطح المكتب الخاصة بهم عبر الأجهزة عند تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft.