«مسلم» يشيد بـ«وعي المصريين»: قاومنا الفتنة الطائفية في أحلك الظروف

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ العيش المشترك في مصر هو الأصل وليس الاستثناء، وتجسّدت معانيه في العديد من الأوقات، خاصة في الأزمة التي كانت بين 2011 حتى 2014، والتي ضرب فيها المصريون نماذج كبيرة للعيش المشترك والتلاحم ومواجهة الفتنة، مشيرا إلى أنّ وعي المصريين قاوم الفتنة الطائفية في أحلك الظروف.

مسلم يشيد بدور الأوقاف والكنيسة والطائفة الإنجيلية

وأشاد مسلم، خلال كلمته في الجلسة الأولى لـ مؤتمر دور الدين في العيش المشترك، الذي ينظمه منتدى الحوار في الهيئة الإنجيلية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، بدور وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية والطائفة الإنجيلية، في نقل العيش المشترك من النخبة إلى البسطاء، ونشر الوعي بأنّنا شعب واحد يعيش في وطن واحد.

«الإنجيلية» تنظم مؤتمرا عن «دور الدين في دعم العيش المشترك»

وينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا حول «دور الدين في دعم العيش المشترك»، بأحد الفنادق بالعين السخنة، والذي يستمر على مدار يومين.

ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة فكر المجتمع المصري من مختلف المجالات، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من القيادات الإعلامية وممثلي المجتمع المدني.

ويأتي المؤتمر اليوم بعد أكثر من شهر على مؤتمر نظمته الهيئة الإنجيلية منتصف يونيو الماضي بعنوان «المجتمع المدني وبناء الوعي.. تحديات اللحظة الراهنة»، وتناول على مدار 3 أيام العديد من الفعاليات واللقاءات منها: «المجتمع المدني وبناء الوعي - المواطنة ووحدة المجتمع.. قضية سد النهضة نموذجًا - الفن ودوره في بناء الوعي - الإعلام وصناعة الوعي»، وانتهى بعرض الخلاصات وتوجهات مستقبلية في الجلسة الختامية.