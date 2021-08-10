«مسلم» يدير جلسة «الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك» بمؤتمر الإنجيلية

ينظم منتدى حوار الثقافات في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الثلاثاء، مؤتمر «دور الدين في دعم العيش المشترك»، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ضمن فعاليات لقاء ونخبة قادة فكر المجتمع المصري من مختلف المجالات، وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، وممثلي المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في الجلسة الأولى موضوع «الفقة والتفسير ودعم العيش المشترك»، ويتحدث فيها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ويدير الجلسة الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المؤتمر في جلسته الثانية موضوع العيش المشترك بين النظرية والتطبيق، من خلال عرض نماذج من مبادرات منتدى حوار الثقافات لدعم العيش المشترك، ويتحدث فيها الأنبا آرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، وأحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقا، ويدير الجلسة محمد عبدالرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم.

ويناقش المؤتمر في اليوم التالي، الدور الثقافي لدعم مجتمع الاعتدال، ويتحدث في الجلسة الثالثة، عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد الباز الإعلامي ورئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، على أن تدير الجلسة الدكتورة ميرفت أبوعوف، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.

وتأسست الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عام 1950 من قبل الكنيسة الإنجيلية بمصر، لكنها الآن مستقلة، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تعمل في مجالات التنمية المختلفة، ومقرها الرئيسي بالقاهرة، وهدفها التنمية الاجتماعية والثقافية، وتأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، والعدالة الاجتماعية، والانسجام الثقافي، وتقدم خدماتها للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو الإيمان.

وبحسب الدكتور أندريه زكي، فالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تسعى منذ خمسينيات القرن الماضي إلى تحسين نوعية الحياة للمواطن الفقير والمهمش، أيًّا كان وأينما كان، وتعمل على توفير فرص العيش الكريم والمستدام، لأبناء الوطن داخل القرى الأكثر فقرًا، والعشوائيات، مع التركيز على المجموعات الأكثر احتياجًا مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مشيرا إلى أنّ الهيئة تعمل لتحقيق رسالتها من خلال وضع خطط تنفيذية لمختلف الوحدات والبرامج، يتم إعدادها بأسلوب علمي، تناسب واحتياجات مجتمعات العمل.