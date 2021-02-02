محمود مسلم: المؤسسات الدينية لم تتناغم لتجديد الخطاب الديني

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير موقع وجريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أنها «حصل فيها شغل شوية لكن لم تُحقق النتائج التي يجب أن تكون»، وذلك بسبب عدم تكاتف المؤسسات الدينية مع بعضها البعض، والتناغم والتنسيق فيما بينها.

المؤسسات الدينية لم تُحقق النتائج المرجوة في تجديد الخطاب الديني

وأضاف «مسلم»، خلال لقائه مع المذيع الدسوقي رشدي، في برنامج «كلمة واحدة»، على «نغم إف إم»، أنه يجب التنبيه على أن تجديد الخطاب الديني يجب أن يخرج من مشايخ على درجة عالية من الكفاءة، بحيث يكونوا قادرين على البحث والتعمق، وأن تكون لديهم درجة من المصداقية، لكن للأسف الشديد المؤسسات الدينية أصابها مثل ما أصاب مؤسسات الدولة خلال الفترات الماضية، «عندهم مشكلة، عندنا برضوا مشاكل في الأزهر، نحتاج لتغيير عقليات في الأزهر بشكل كبير».

محمود مسلم يستعرض بعض إنجازات الدولة المصرية

واستعرض عضو مجلس الشيوخ، بعضًا من الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في إنجاز مشروعي «الأسمرات» و«بشائر الخير» وحققت تنمية حقيقة فيها، «مش سكن فقط، ده مجتمع متكامل يشمل مجتمعا صحيا ومدارس وحمامات سباحة وفنون، محدش راح زار المناطق دي إلا ورجع مستريح»، مذكرًا المواطنين بما حدث في السابق عندما سقطت هضبة المقطم وكان الشعب ينزف ألما على فقدان أحبائه.

الدراما ليست نظيفة بنسبة 100%.. الدنيا مش هتنصلح في يوم وليلة

وعن الدراما المصرية، ذكر رئيس تحرير «الوطن»، أن مصر تقدمت كثيرًا في الدراما، ورغم أنه من الصعب تغيير الحال في يوم وليلة إلا أن سوق الدراما المصرية أصبح على الطريق الصحيح، «نهج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن الدراما ميكونش فيها ألفاظ خارجة، وعدم وجود ألفاظ تشجع على العنف، وكذلك سياسة dmc، إحنا موصلناش للكمال في الدراما، فالدراما ليست نظيفة الآن بنسبة 100% لكن أخذنا خطوات كبيرة ومهمة، الدنيا مش بتتقلب في يوم».

تطوير القرى المصرية مبادرة هائلة من الرئيس السيسي

وأشاد مسلم، بمشروع الاسترزاع السمكي في بورسعيد، حيث ذكر أن مصر تعمل على توفير 95% من احتياجاتها المحلية من السمك، وتم الاكتفاء بنسبة 100% من الدواجن والألبان، بدلًا من استيرادها من الخارج، وهو ما يوفر عملة صعبة، وأيضا فرص عمل للشباب في الداخل، مشيدًا في الوقت ذاته بمبادرة تطوير القرى المصرية، واصفًا إياها بأنها من أفضل المشروعات، وهي مبادرة هائلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.