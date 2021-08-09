اليوم.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران المباشر من موسكو

أنهت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال أولى رحلات الطيران المباشر، القادمة من موسكو إلى شرم الشيخ اليوم الإثنين.

وأكد مدير العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ الدولي، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المطار، تزامنًا مع عودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف 6 سنوات.

وأوضح أن أولى الرحلات من طيران «rossiya»، والوكيل «نيوستار»، ومن المقرر أن تصل إلى مطار شرم الشيخ في تمام الساعة 2.15 من مساء اليوم، والمغادرة في تمام الساعة 4.15 مساءًا.

وقال مدير العلاقات العامة في تصريح له اليوم، إن الطائرة من طراز «بوينج 744»، وعلى متنها 522 راكبا، أغلبهم سائحين، ومن بينهم وفد صحفي روسي، ووفد أمني روسي، لمتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية التي يجري تطبيقها داخل المطار، بداية من وصول الطائرة وحتى توجه السائحين لأماكن إقامتهم.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري تسيير الرحلات السياحية القادمة من موسكو أسبوعيًا على مدار 5 رحلات في الأسبوع أيام «الإثنين، والأربعاء، والخميس، والسبت، والأحد».

وأضاف مدير العلاقات العامة، أنه يجري تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع الرحلات الجوية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، و ذلك وفقًا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمات الطيران الدولية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية و الحد من فيروس كورونا.

وأكد أن جميع الزائرين والمسافرين يلتزمون بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومنها تقديم نتيجة اختبار (pcr) سلبي، و قبل الوصول بـ72 ساعة، وأيضًا قبل موعد المغادرة .

وتابع: «يجري إنهاء الإجراءات في مرونة ويسر، مع ضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفي الطائرة وحتى مغادرة المطار، وقياس درجة الحرارة، وضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية و الإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرضى، وتعقيم اليدين عند الدخول للصالة، ويفضل استخدام الوسائل الإلكترونية خلال إنهاء الإجراءات، و التقليل من التعامل المباشر، والسماح بمسافة آمنة بين الوافدين، من خلال الوقوف علي الملصقات الإرشادية أثناء إنهاء إجراءات، وإصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة».

وأكد أن إدارة المطار حريصة على توفير المعقمات، وتطهير المطار بالكامل كل 3 ساعات، إضافة إلى تطهير سيارات نقل الحقائب بعد كل استخدام، والسماح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية، ومعقمات الأيدي فيما لا يزيد عن 100 مللي، إضافة إلى تنظيم حركة الركاب في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب.