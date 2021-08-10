7 معلومات عن عودة السياحة الروسية: 14 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

استقبلت مصر، أمس، أولى رحلات السياحة الروسية عبر الطيران المباشرة بين شرم الشيخ والغردقة وروسيا، وذلك بعد أزمة استمرت لسنوات حيث كانت السياحة الروسية حتى عام 2015 تمثل رقمًا كبيرًا في معادلة السياحة في مصر.

أبرز تصريحات المسؤولين عن عودة السياحة الروسية نرصدها لكم كما يلي:

1- اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أكد أن مطار الغردقة استقبل طائرتين، إحداهما تابعة لشركة «مصر للطيران» والأخرى تابعة للخطوط الروسية باجمالي 890 راكبا.

2- مطار الغردقة سيشهد 5 رحلات أسبوعية للخطوط الروسية و4 رحلات لشركة «مصر للطيران» بإجمالي 9 رحلات لنقل السياح من روسيا.

3- نفى محافظ البحر الأحمر، ما يتردد حول تحكم الجانب الروسي في تأمين المطارات المصرية، موضحًا أن مصر لها السيادة كاملة في مطاراتها التي تخضع لمسؤولية الأمن المصري، ولا يحدث تدخل أو إدارة من الجانب الروسي، بل يتم فقط إبداء الملاحظات.

4- الحجز في فنادق الغردقة يفوق مدينة مرسى علم إلى حد ما، وعودة السياحة الروسية مرة أخرى رسالة لباقي دول العالم باستقرار الأوضاع في مصر وتحسن الوضع الوبائي الناجم عن وباء كورونا.

5- اللجان الروسية أشادت بجاهزية مدينة الغردقة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، كما أن السياح الروس كانوا في انتظار عودة السياحة لمصر، متوقعًا أن يكون هناك إقبال على مصر من قبل الدولة المختلفة بعد عودة السياحة الروسية.

6- المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، قال في تصريحات تليفزيونية له إن هناك 5 رحلات روسية لشرم الشيخ والرحلة تضم 522 راكبًا.

7-مصر من الدول القلائل التي فتحت أبوابها للسياحة في شهر يوليو 2020، ولم تغلق مرة أخرى مثل باقي دول العالم.