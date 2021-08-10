صحة جنوب سيناء تنظم دورات تدريبية للرائدات الريفيات على خدمات تنظيم الأسرة

نظمت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، عدداً من الدورات التدريبية، لرفع كفاءة وتنمية مهنية العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى وضع خطة لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وفقًا لبرنامج وجدول زمني، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.

برنامج تدريبي لمدة يومين

وأوضح وكيل وزارة الصحة في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، نظمت برنامجاً تدريبياً، جرى تنفيذه على مدار يومين، بهدف تدريب الرائدات الريفيات على خدمات تنظيم الأسرة «الثلاثين المحدثة».

وأكد أن إدارة تنظيم الأسرة تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي على مستوى كافة المدن، لصقل خبرات الرائدات الريفيات ومسؤولي تنظيم الأسرة بجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن فريق إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، تفقد سير العمل بالمركز الطبي بمدينة أبوزنيمة، استعدادًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل به، والتأكد من تجهيز المنشآت للاعتماد ضمن المنظومة.

تدريبات على غسل الأيدي

وأوضح أن الفريق اطلع على سياسات مكافحة العدوى بالمركز، للتأكد من استيفاء جميع الأماكن لاشتراطات مكافحة العدوى، وتفعيل السجلات الخاصة لمكافحة العدوى.

وتابع وكيل وزارة الصحة أن الفريق قام بتدريب 75% من القوى العاملة على أساسيات والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، وتدريب عمال النظافة الجدد، وبعض أفراد الفريق الطبي على غسل الأيدي.