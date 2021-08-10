سكرتير جنوب سيناء يتابع المشروعات المقرر افتتاحها بمدينة أبوزنيمة

أجرى اللواء هشام الطويل، سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة أبوزنيمة، اليوم، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات المقرر افتتاحها خلال احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتفقد سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، مزرعة «البدع»، التابعة لجهاز تعمير سيناء، ومناطق «السيح، وبئر الصهو، ومحطة التيار المستمر»، وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن محطة التيار المستمر، جرى تنفيذها لتوصيل التيار الكهربائي لنحو 15 تجمعا بدويا، ضمن خطة المدينة لتوصيل كافة المرافق لسكان التجمعات البدوية التابعة للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى تطوير بئر «الصهو»، لتوفير مياه الشرب لعدد من التجمعات البدوية المحيطة بقرية الرملة، والتي تضم نحو من 150 أسرة بدوية، ويبتعدوا عن المدينة بمسافة تتراوح بين 80 لـ100 كيلو متر داخل الجبال، ويعمل بالطاقة الشمسية، وجرى تزويده بطلمبة غاطسة، ووحدة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجهود الذاتية للمحافظة.

وأشار إلى أن مساحة مزرعة «البدع» تصل إلى 43 فدان، جرى إنشاؤها بهدف توطين البدو، وتوفير فرص عمل لهم، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى زراعة كافة أنواع الفاكهة على مساحة 33 فدانا من المزرعة، وزراعة 4 أفدنة بالخضروات، وزراعة 20 صوبة زراعية، وإنشاء مزرعة سمكية بها تعمل بطاقة 50 طن سنويًا .

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة، وجه بتلبية مطالب المواطنين داخل التجمعات البدوية والوديان، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المعيشة بتلك الوديان.