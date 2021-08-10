حملات مسح بيئي شامل لمحطات تحلية مياه جنوب سيناء

شكّلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، لجنة مشتركة من إدارة صحة البيئة بالمديرية، لمتابعة العمل بمحطات التحلية، وإجراء مسح بيئي شامل بالتعاون مع فريق إدارة الرصد البيئي للإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جاري الاستعداد لافتتاح معمل الرصد البيئي بمحافظة جنوب سيناء، لذا تم تشكيل لجنة مشتركة من فريق إدارة الرصد البيئي للإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، للمرور على جميع محطات التحلية والمعالجة بكافة مدن المحافظة، لرصد أي مصادر تلوث أو مخالفات، تمهيدًا لحلها.

وأكد وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة مرت على محطة تحلية مدينة دهب، وبعض المنشآت السياحية بالمدينة، لتحديد الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية، ورصد الأماكن التي قد يكون بها تلوث بيئي، تمهيدًا لإنشاء محطات رصد الملوثات المقرر إنشاءها بالأماكن المختلفة بمدن المحافظة، والتي يحتمل أن يوجد بها كثافة سكانية عالية أو مصادر تلوث من المصانع.

وأوضح أن معمل الرصد البيئي المقرر افتتاحه بالمحافظة، يعد نقلة نوعية في مجال الصحة العامة، ويحافظ على البيئة من التلوث، ويعمل على معالجة ملوثات المياه والهواء، ويساعد في تفادي الآثار السلبية على الصحة العامة، ويساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة العلاج.

وأعلن وكيل وزارة الصحة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، حفاظًا على البيئة من التلوث، حيث لم يعد مقبولًا أن تتغاضى المدينة عن مثل هذه المخالفات لتأثيرها بدرجة كبيرة على صحة المواطنين، مناشدًا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جهات تتسبب في تلوث الهواء أو الماء فور حدوثها.