وزير النقل: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات والمترو مع بدء الدراسة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عدم زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2022، مشيرا إلى أن الأسعار كما هى، ولا يوجد أي نية على الإطلاق لزيادتها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجميع الركاب، وتذليل كل العقبات، وإجراء الصيانات العاجلة والدورية للقطارات، لمنع تكرار الحوادث، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطارات والمترو لن يتم تحريكها، وأن أسعار الاشتراكات كما هي، منوها بأنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك تيسيرا على الطلاب في عملية التنقل إلى المدارس والجامعات، موضحا أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظوماتها الأساسية لتقليل حوادث القطارات وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار كامل الوزير، إلى أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد بدأت تنفيذ خطة وقف تشغيل القطارات القديمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، وتشغيل بدلا منها عربات قطارات محسنة، موضحا أنه مع مطلع يناير 2022 لن يتم تشغيل أى قطار قديم على خطوط السكة الحديد، منوها إلى أن قطارات السكة الحديد تقل يوميا نحو مليون راكب يوميا، وقطارات مترو الأنفاق تقل ما يقرب من 3 مليون و500 ألف راكب يوميا.

وأوضح وزير النقل، أن الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية عملت على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى، لافتا إلى أنه مع مطلع العام الجديد سيتم تشغيل قطارات مكيفة لركاب الدرجة الثالثة، مؤكدا أن الوزارة لديها خطط عديدة سيتم تنفيذها لجعل سكك حديد مصر مثل مثيلاتها في أوروبا.