أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات في مصر روسي ومميز ومكيف، لتعريف الركاب بمناطق بحري وقبلي، قيمة تعريفة القطارات بأنواعها كافة، مؤكدة أنّ أسعار تذاكر القطارات كما هي ولا يوجد أي زيادات على الأسعار، كما أنّ الهيئة لم ولن تسمح باستقلال أي راكب للقطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات.

أسعار تذاكر القطارات الروسي.. لا زيادات جديدة

وأكدت هيئة السكة الحديد في بيان عاجل عنها، أنّ أسعار تذاكر القطارات في مصر روسي ومميز ومكيف كما هي، مؤكدة أنّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين، وهناك إجراءات صارمة تنفذ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

أسعار تذاكر القطارات الروسي

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنّ أسعار تذاكر القطارات في مصر روسي ومميز ومكيف، في متناول جموع الركاب على خطوط السكك الحديدية، موضحة أنّ القطارات الروسية الجديدة تعمل على تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين، والهيئة بدأت وقف تشغيل العديد من القطارات القديمة واستبدالها بأخرى محسّنة «تحيا مصر».

أسعار تذاكر القطارات المميزة.. لا تعديلات

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّ أسعار تذاكر القطارات في مصر روسي ومميز ومكيف، واحدة من أرخص أسعار وسائل المواصلات في مصر، منوهة بأنّ أسعار تذاكر القطارات المميزة كما هي ولا تعديلات على سعرها.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالتة الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لتقليل حوادث القطارات.

ونوهت هيئة السكة الحديد، بأنّ أسعار تذاكر القطارات في مصر روسي ومميز ومكيف في متناول جموع الركاب، مؤكدة أنّ الهيئة تسعى لتقليل حوادث القطارات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة لتطوير وتحديث منظوماتها الأساسية، وتحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتجديد القضبان وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة بتكلفة 200 مليار جنيه.

أسعار تذاكر القطارات المكيفة في متناول جموع الركاب

وكشفت هيئة السكة الحديد، عن أنّ أسعار تذاكر القطارات في مصر روسي ومميز ومكيف لن يتم تحريكها، موضحة أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، طالب بإعادة الانضباط لمنظومة السكة الحديد، وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.