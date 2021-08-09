وزير النقل: لن يكون لدينا أي قطار قديم مع بداية 2022

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن الوزارة وضعت خطة شاملة لمنع تكرار حوادث القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وأيضا حفاظًا على حركة مسير القطارات، منوها إلى أنه يعمل طوال الوقت على تقليل حوادث القطارات، قائلا: «مطلع يناير 2022 مش هيكون عندنا أي قطار قديم يعمل على خطوط السكة الحديد.. وجميع القطارات القديمة سيتم إيقافها عن التشغيل تباعا».

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تسعى إلى منع تكرار حوادث القطارات، من خلال تنفيذ خطة شاملة تتضمن توفير جميع قطع الغيار اللازمة لورش السكة الحديد، وتنفيذ صيانات دورية لكافة القطارات العاملة بشكل مكثف قبل وبعد الرحلات، والعمل على تأهيل العاملين وصقلهم بالدورات التدريبية، مع تشكيل لجنة لدراسة حوافز العاملين بالورش وقطاعات الهيئة للوصول لمستحقي الحافز، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتريات في كل ورشة لتوفير احتياجاتها.

وزير النقل: الوزارة تبذل مجهودات جبارة لتقليل حوادث القطارات

وقال وزير النقل، إن الوزارة تبذل مجهودات جبارة لتقليل حوادث القطارات، من خلال ضرورة مراجعة نماذج وأوامر تشغيل القطارات بما يبسط سهولة التنفيذ مع حوكمة الإجراءات الخاصة بالسلامة والأمان ورفع تقرير شهري إلى رئيس هيئة السكة الحديد، والتأكيد على التزام العاملين بساعات العمل وحجم الإنتاج وربط الحافز بالإنتاجية ومكافأة المتميز ومحاسبة المقصر والمتخاذل.

ونوها كامل الوزير إلى أن حوادث القطارات التي وقعت الفترة الماضية شابها أخطاء فادحة من العاملين، وأنه لن يسمح بحدوث أخطاء مرة أخرى أثناء سير القطارات، وأن الاستبعاد من العمل والتحويل للتحقيق لأى عامل يتخاذل في أداء واجبه الوظيفي، موضحا أن جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على خطط النقل في تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تنفذ خطة تطوير شاملة لجميع قطاعات السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.