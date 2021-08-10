الثقافة عن إقامة حفل بلقيس فى موعده: دفعت الرسوم واستخرجت التصاريح

فى الوقت الذى أثارت فيه الفنانة بلقيس حالة من الجدل، بسبب أزمتها الأخيرة من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أعلنت دار الأوبرا المصرية إقامة حفل الفنانة اليمينة في موعده المحدد سلفا يوم الخميس المقبل في الساعة الثامنة مساء، وذلك على مسرح النافورة المفتوح بساحة دار الأوبرا المصرية، فهل أنهت بلقيس مشكلتها مع النقابة، وحصلت على التصاريح اللازمة للغناء؟

وأوضح محمد منير، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الثقافة، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الفنانة بلقيس تستعد لحفلها بدار الأوبرا يوم الخميس المقبل وذلك بعد تصالحها مع نقابة الموسيقيين، ودفع الرسوم واستخراج التصاريح اللازمة لإقامة الحفل.

أغانى بلقيس في حفل الأوبرا:

ومن المقرر أن تقدم بلقيس باقة من أشهر أعمالها الخاصة ومنها: ياخي، ظبي اليمن، أن يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، وهمت بظبي وبيذكر بالخريف، وذلك بمشاركة ميشيل فاضل وقيادة المايسترو أحمد طه.

أسعار تذاكر حفل بلقيس بالأوبرا:

تبدأ أسعار تذاكر حفل الفنانة بلقيس من 210 جنيهات مصرية، و360 جنيها، 510 جنيها، وتصل إلى 710 جنيها.

الفنانة بلقيس يمنية إماراتية نشأت في أسرة فنية وهي ابنة الفنان اليمني، أحمد فتحي الذى شجعها وصقل موهبتها، حيث قدمت العديد من الأغاني المصورة بالإضافة إلى تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية التى نالت إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.

وتستعد بلقيس لطرح أول أغنية لها باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتحمل عنوان «دبلوماسي» وذلك بعد أن طرحت مؤخرًا أغنية «جبار» باللهجة اللبنانية، وصورتها في لبنان، وطرحتها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

الأزمة السابقة مع نقابة الموسيقيين:

كانت بلقيس أقامت حفلًا يوم 8 أغسطس الجاري بأحد النوادي، بدون تصريح من نقابة المهن الموسيقية، حيث أصدرت النقابة قرارًا ضد بلقيس، بسبب عدم حصولها على تراخيص لحفلها، جاء فيه: «قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس، وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلًا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها أمس 8 أغسطس 2021 بأحد النوادي، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».