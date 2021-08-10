الخميس.. بلقيس اليمنية على مسرح النافورة بالأوبرا

تقدم المطربة اليمنية بلقيس بمصاحبة أوركسترا الفن، بقيادة المايسترو أحمد طه، حفلًا في الثامنة مساء الخميس 12 أغسطس على مسرح النافورة، وذلك فى إطار عروض الأوبرا الصيفية التى تستضيف نخبة من الفنانين من مصر والوطن العربي.

ويتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمالها الخاصة منها: ياخي، ظبي اليمن، أن يحرمونا، شوف لي حل بجمالك، ممكن، انتهى، حالة جديدة، وهمت بظبي وبيذكر بالخريف»، وذلك بمشاركة ميشيل فاضل إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها جبار، سهر الليالى، البنت الشلبية.

يذكر أن المطربة بلقيس تنتمي لأسرة فنية، حيث إن والدها المطرب اليمني أحمد فتحي شجعها وصقل موهبتها، حيث قامت بتقديم العديد من الأغاني المصورة بالإضافة إلى تترات عدد من المسلسلات التليفزيونية التى نالت إعجاب واستحسان الجمهور والنقاد.