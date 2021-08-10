إيرادات فيلم الإنس والنمس تتخطى 2 مليون جنيه أمس بدور العرض

حقق فيلم الإنس والنمس لمحمد هنيدي ما يقرب من 2 مليون و44 ألف جنيه أمس الاثنين بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

الإنس والنمس يحقق 14 مليونًا في 6 أيام فقط

وحقق هنيدي إيرادات عالية بفيلمه الإنس والنمس، منذ طرحه بدور العرض وصلت إلى 14 مليون جنيه خلال 6 أيام فقط؛ ما يعد من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم في ظل انتشار فيروس كورونا، واحتفاظ دور العرض بطاقة 70% فقط من الحضور.

ومن جانبه، عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته برد فعل الجمهور حول فيلمه الأخير «الإنس والنمس»، الذي يعرض حاليا بدور العرض، قائلًا في تصريحا لـ«الوطن»: «العمل مع المخرج شريف عرفة ممتع، وكنت سعيدًا بالتعاون معه من جديد، لأنه مخرج كبير وعظيم، وكلامي عنه لن يكفيه».

أحداث فيلم الإنس والنمس

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في إطار من الخيال والكوميديا بخلاف الإثارة والتشويق؛ إذ يجسد محمد هنيدي شخصية «تحسين» المسؤول عن بيت الرعب في إحدى الملاهي الترفيهية للألعاب، ويعيش مع والدته «عارفة عبدالرسول»، وشقيقته «دنيا ماهر»، وزوجها «محمود حافظ».

ويلتقي «تحسين» بفتاة جميلة تدعى «نيرمين» تؤدي دورها منة شلبي، ويقع في غرامها ويذهب للتعرف على أسرتها التي تتكون من والدتها الفنانة صابرين، ووالدها بيومي فؤاد، وتتصاعد الأحداث في ظل انتماء أسرة العروس للعالم السفلي، ويتورط الأول في مشكلات كثيرة من خلال المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم «الإنس والنمس»

ويجمع فيلم الإنس والنمس عددًا من النجوم بخلاف محمد هنيدي ومنة شلبي، أبرزهم عمرو عبدالجليل، وصابرين، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر، وعارفة عبدالرسول، وسيناريو وحوار كريم حسن بشير، وقصة وإخراج شريف عرفة.

ويعود الفنان محمد هنيدي بفيلم «النمس والإنس» إلى السينما بعد غياب دام لعدة سنوات؛ إذ إن آخر أعماله كان فيلم «عنترة ابن ابن ابن ابن شداد»، الذي شارك في بطولته بجانب درة وخالد سرحان.