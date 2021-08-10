جامعة سوهاج تستضيف ورشة عمل عن الحد الأدنى للأجور 2021

استضافت جامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان «كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2021»، نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظة سوهاج، اليوم بالقاعة الزجاجية في الحرم الجامعي القديم، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، والمحاسب عبدالحميد محمد وكيل وزارة المالية بسوهاج، والدكتور محمد عبدالله محمد حسن مدير مالي سوهاج، وجمع غفير من مراقبي الحسابات وممثلي وزارة المالية، والموارد البشرية بالجامعة وجميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، أن الورشة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحريك منظومة الحد الأدنى للأجور، مضيفاً أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤى فى كيفية المعالجة المحاسبية للحد الأدنى للأجور بجميع الجهات الحكومية على السواء، من خلال تنظيم عدد من ورش العمل فى العديد من الجامعات.

وقدم اللواء عصام الليثي تهنئة للدكتور مصطفى عبدالخالق لتوليه مهام القيام بأعمال رئيس الجامعة، متمنياً له التوفيق والسداد، مشيراً إلى أن تطبيق الحد الأدنى من الأجور يعد توجه عالمي ويتم تطبيقه فى أكثر من 90% من دول منظمة العمل الدولية، موضحاً أن مصر تعد من أوائل الدول فى تطبيق ذلك النظام عام 2016، وذلك بما يتفق مع اإستراتيجية مصر 2030 فى التنمية المستدامة والإعلان عن الجمهورية الجديدة، مشيداً بدور مسئولي المالية بجميع إدارات المحافظة ومناشداً الشباب بالمشاركة فى بناء الدولة لأن على عاتقهم سيتحقق النمو الاقتصادي المنشود.

جدير بالذكر أن المنصة قامت بفتح باب النقاش والاستفسارات والرد على جميع الأسئلة الموجهة من جميع ممثلي وزارة المالية، والذين عبروا عن سعادتهم بفعاليات الورشة.