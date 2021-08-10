عبر مصر الرقمية.. 6 شروط و14 خطوة لتحرير توكيل إدارة سيارة

يلجأ عدد من المسافرين إلى الخارج لترك سيارتهم إلى أحد أقاربهم لاستخدامها بدلاً من ركنها لفترات طويلة، وذلك يضطرهم لتحرير توكيل إدارة للسيارة للشخص الذى ستكون السيارة بحوزته خلال تلك الفترة حتى لا يتعرض للمسألة القانونية، حيث أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل إدارة سيارة وفقاً لمجموعة من الشروط والإجراءات نستعرضها في النقاط التالية.

الشروط

1- طالب خدمة توكيلات السيارات والعقود لابد أن يكون المالك الأصلي.

2- ألا تقل سن طالب خدمة التوكيل عن 21 سنة.

3- أن تكون السيارة ملكاً لشخص واحد وليست ملكية مشتركة بين أكثر من شخص.

4- التوكيلات وعقود البيع متاحة للسيارات الملاكي فقط التي تحتوي على لوحات جديدة «أرقام وحروف».

5- يمكن عمل عقد البيع أو التوكيل لأكثر من طرف.

6- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية للطرفين.

الخطوات

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2- إنشاء حساب على البوابة من خلال النقر على أيقونة حساب جديد الموجود أعلى يسار الصفحة.

3- لإنشاء الحساب يتم إدخال الاسم بالكامل وبطاقة الرقم القومي واسم المصنع، واسم الوالدة والبريد الإليكتروني ورقم الهاتف المحمول، وتعيين كلمة سر خاصة بالدخول إلى الحساب.

4- الدخول إلى الحساب من خلال رقم الهاتف المحمول والرقم السري اللذان تم إدخالهما من قبل.

5- إدخال رقم لوحة السيارة ونوع الترخيص واسم المحافظة ووحدة الترخيص ورقمي الماتور والشاسية، ورقم شهادة براءة الذمة وتاريخ انتهائها.

6- إدخال بيانات التوكيل واختيار الخدمات التي يتيحها توكيل الإدارة للموكل مثل حق القيادة واستخراج الرخص والتعامل وحدات المرور والتعامل مع التأمينات والضرائب.

7- إدخال بيانات الطرف الأول وهي الاسم وبطاقة الرقم القومي والعنوان بالتفاصيل.

8- إدخال بيانات الطرف الثاني وهي الاسم ورقم المصنع وإدخال العنوان بالتفصيل.

9- يتم استعراض البيانات التي قمت بإدخالها مع إمكانية تعديلها سواء بالحذف أو الإضافة قبل تأكيدها والضغط على زر التالي.

10- كتابة البيانات الخاصة باستلام التوكيل من خلال اختيار اسم المحافظة ومكتب التوثيق التابع له إجراءات التوكيل.

11- تحديد موعد استلام التوكيل من مكتب التوثيق الذي قمت باختياره في الخطوة السابقة.

12- اختيار طريقة سداد رسوم الخدمة من خلال السداد عبر البطاقات الإئتمانية أو من خلال شبكة شركات التحصيل الإلكترونية مثل أمان وفوري ومصاري وميزة.

13- في حال اختيار البطاقات الإليكترونية يتم إدخال رقم الكارت وتاريخ انتهائه ورقم ccv وهو آخر 3 أرقام خلف الكارت.

14- حال اختيار شركات التحصيل الإلكترونية يتم إدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وستحصل على كود رقمى صالح لعدد ساعات معينة يمكن من خلاله التوجه إلى أقرب منفذ لفوري وأمان أو مصاري والحصول على فاتورة بالسداد لاستلام التوكيل بها فيما بعد.