«الأرصاد» تنصح المصيفين بعد ارتفاع الأمواج: التزموا بالتعليمات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليلة، يوضح توقعات الخبراء بشأن حالة البحرين المتوسط والأحمر، في الفترة من الأربعاء الموافق 11 أغسطس وحتى الجمعة الموافق 13 من الشهر ذاته.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبنؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك حالة من ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية وشواطئ البحر المتوسط في مناطق «الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم » لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر بفعل نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

ونصح شاهين، المصيفين الالتزام بالتحذيرات والإرشادات من قِبل مشرفي الشواطئ سواء بالمنع من النزول أو تجنب مناطق معينة من الشاطئ أو عدم التواجد في منطقة ارتفاع الأمواج، مشيرًا إلى أنّ حالة البحر الأحمر معتدلة ومهيئة للأنشطة البحرية كافة.

وقال مدير مركز التنبؤات الجوية، إنّه مع ارتفاع نسب الرطوبة تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر من وقت الفجر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، لكنها خفيفة تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس في الساعة السابعة صباحًا ولن تؤثر على حركة المرور.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، أنّ درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض هذا الأسبوع، لكنها ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة، وتصل إلى 42 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، ومع ارتفاع نسب الرطوبة يظل الاحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب صعيد مصر، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وتابع مدير مركز التنبؤات، أنّ هذا الأسبوع يشهد انكسار في الموجة التي تسببت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة الأسبوع الماضي، حيث تنخفض الحرارة بنحو 3 إلى 5 درجات عما كانت عليه في الأسبوع الماضي.