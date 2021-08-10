«محلية الصنع».. وزير قطاع الأعمال يكشف موعد طرح السيارة الكهربائية

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تسعى إلى تصنيع السيارات الكهربائية في مصر لكي تلحق بالعالم وتقلل التلوث، حيث جرى الاتفاق مع شركة صينية على تدشين مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية 25 ألف سيارة في السنة، بوردية واحدة مدتها 10 ساعات.

وقال الوزير، خلال لقاء عبر «skype» مع برنامج «صباحك مصري» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر 2»، إنه جرى استيراد 13 سيارة من السيارات التي ستنتج في المصنع، وتجرب في شوارع القاهرة وبعض محافظات الجمهورية، من أجل وضع المواصفات النهائية للسيارة، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها في الربع الثالث من عام 2022.

تدشين 3000 محطة للشحن

وأضاف «توفيق» أنه سيتم تدشين محطات الشحن العامة التي تعتمد عليها الصناعة وبخاصة للسيارات التجارية على غرار التاكسي، حيث يجري العمل مع إحدى الجهات السيادية على تدشين 3000 محطة تخدم 6000 سيارة تُشحن في نفس اللحظة في 4 محافظات وعلى كل الطرق السريعة في مصر، وتوقع أن تُطرح هذه السيارات في السوق في الربع الثالث من العام المقبل.

كما تطرق إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشددًا على أنها تستهدف تشغيل الشركات بفكر القطاع الخاص، وإتاحة بيئة تشريعية تسهم في هيكلة الشركات لزيادة إنتاجها.

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن القانون 203 الذي صدر في يوليو من العام الماضي، يحكم شركات قطاع الأعمال العام واللائحة التنفيذية له صدرت في يناير الماضي، وستستكمل هذه الجهود بوضع 6 لوائح أساسية للعمل متمثلة في الإنتاج والمشتريات والمخازن والموارد البشرية والحسابات.