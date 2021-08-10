السفير الروسي في مصر: أبناؤنا سيكونون بأمان في شرم الشيخ

أعرب جورجي بوريسنكو السفير الروسي في القاهرة، عن ترحيبه البالغ بعودة السياحة الروسية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، مقدمًا الشكر للخبراء المصريين والروس بعد نجاحهم في هذا الملف.

وأضاف بوريسنكو، خلال تصريحات عبر شاشة «ten»: «أعداد السياح الروس القادمون إلى مصر ستزيد في القريب العاجل، وذلك من كل المدن الروسية وليس موسكو فقط، بما يتخطى حاجز الـ 45 مدينة».

وحول الإجراءات الاحترازية في المطارات المصرية، أكد السفير الروسي في القاهرة، أن روسيا أرسلت لجانًا إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة أكثر من مرة، متوقعًا أن يتمتع السائح الروسي بالأمان في شرم الشيخ وكل المدن المصرية.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد استقبل أمس، الإثنين «جيورجي بوريسينكو»، السفير الروسي لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال أولى الرحلات الروسية القادمة من موسكو إلى شرم الشيخ.

واستقبل مطار شرم الشيخ أمس، أول رحلة سياحية روسية على متنها 522 سائحًا، بعد توقف استمر 6 سنوات منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لجهود رئيس البلدين، كما أعرب عن سعادته بعودة الطيران الروسي إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تعتبر جنوب سيناء مصدرا لشغف السياح الروسي.

وأكد جورجي بوريسنكو، أن هذه الرحلة تمثل بداية لانطلاق السياحة الروسية إلى مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد عشرات الرحلات من 45 مدينة روسية لشرم الشيخ.