السفير الروسي يشيد بجهود السيسي وبوتين لعودة السياحة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، «جيورجي بوريسينكو»، السفير الروسي بمصر، اليوم، في حضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال أولى الرحلات الروسية القادمة من موسكو إلى مدينة شرم الشيخ .

وأستقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، أولى الرحلات السياحية الروسية، وعلى متنها 522 سائحًا، بعد توقف دام 6 سنوات منذ 2015، وقال السفير الروسي إن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لجهود الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب السفير عن بالغ سعادته لعودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ، خاصة أن جنوب سيناء تعد مصدرا لشغف السائح الروسي، مؤكدًا أن رحلة اليوم هي بداية لانطلاق السياحة الروسية إلى شرم الشيخ، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة عشرات الرحلات من 45 مدينة روسية لشرم الشيخ.

وأكد السفير الروسي أن هناك العديد من اللجان المتخصصة تفقدت الإجراءات الأمنية والاحترازية داخل المطار، والمنتجعات السياحية، مشيدا بالجهود التي قامت بها محافظة جنوب سيناء في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته البالغة لاستعادة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ، مؤكدًا على العلاقات الوطيدة والقوية بين الشعبين المصري والروسي، لافتًا إلى أن مواطني جنوب سيناء، وجميع العاملين بالسياحة لديهم شغف للسائح الروسي.

وأكد المحافظ أن هناك تطوير كبير في القطاع السياحي على أرض المحافظة، وسيلمسها السائح الروسي بعد عودة السياحة الروسية، منها تطوير الطرق، وإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، ومتحف شرم الشيخ.

وأشار إلى أن شرم الشيخ جاهزة لاستقبال السياح الروس، وجميع السائحين من مختلف جنسيات العالم، لافتًا إلى أنه جرى تطعيم جميع العاملين بالسياحة بمختلف أنواعها بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وكان سفير روسيا، زار بالأمس مدينة سانت كاترين، وأعرب عن إعجابه الشديد بالمدينة، كما تفقد استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال السائحين الروس مشيداً بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.