بالأسعار.. مواصفات وتجهيزات «لادا جرانتا» موديل 2022

شهدت الفترة الماضية الإعلان عن طرح عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي، التى تختلف أنواعها حسب العلامة التجارية وبلد المنشأ ومواصفاتها والفئات السعرية المختلفة لتلك السيارات الملاكى الجديدة.

وترصد السطور التالية قائمة أسعار ومواصفات وتجهيزات أرخص سيارة أوروبية موديل العام 2022 داخل السوق المحلية المصرية، وهي سيارة «لادا جرانتا 2022».

قائمة أسعار ومواصفات لادا جرانتا موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ3 فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 158 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 178 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 185 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 87 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/ متر في النسخة المانيوال، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- وفي النسخة الأوتوماتيك، تأتى بقوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 11.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كيلومتر/ ساعة.

- تأتى السيارة بأبعاد «4268 ملم طول، 1700 ملم عرض، 1500 ملم ارتفاع».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 480 لترًا.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام مساعد الفرامل BAS، مصابيح ضباب أمامية، زجاج أمامي كهربائي، مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، جنوط 14 بوصة، مصابيح ضباب أمامية، طي المرايا الجانبية كهربائيًّا، مكيف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوج، نظام إيموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها».